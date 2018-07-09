Шляпников: «Мы тяжело работали и счастливы, что смогли выиграть Лигу наций»

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников поделился эмоциями после победы над Францией (3:0) в финале Лиги наций.

Россияне стали победителями первой в истории Лиги наций, а бронзовые медали турнира достались американцам, которые в матче за третье место победили бразильцев (3:0).

«Мы очень счастливы и рады, все замечательно. Мы тяжело и долго работали, и смогли добиться успеха. Мы знали, что французы смогут хорошо принимать и пасовать мяч, то нашим центральным блокирующим будет тяжеловато. Именно поэтому мы сконцентрировались на подаче», — передает слова Шляпникова официальный сайт турнира.