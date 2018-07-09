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Шляпников: «Мы тяжело работали и счастливы, что смогли выиграть Лигу наций»
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Шляпников: «Мы тяжело работали и счастливы, что смогли выиграть Лигу наций» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: yarreg.ru
Главный тренер сборной России Сергей Шляпников поделился эмоциями после победы над Францией (3:0) в финале Лиги наций.
Россияне стали победителями первой в истории Лиги наций, а бронзовые медали турнира достались американцам, которые в матче за третье место победили бразильцев (3:0).
«Мы очень счастливы и рады, все замечательно. Мы тяжело и долго работали, и смогли добиться успеха. Мы знали, что французы смогут хорошо принимать и пасовать мяч, то нашим центральным блокирующим будет тяжеловато. Именно поэтому мы сконцентрировались на подаче», — передает слова Шляпникова официальный сайт турнира.
Стоит отметить, что Самым ценным игроком Лиги наций был признан диагональный сборной России Максим Михайлов, а в символическую сборную лучших игроков турнира вошли также доигровщик Дмитрий Волков и блокирующий Дмитрий Мусэрский.
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