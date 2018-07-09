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ЦРУ поздравило вышедшие в четвертьфинал ЧМ-2018 команды
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ЦРУ поздравило вышедшие в четвертьфинал ЧМ-2018 команды 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в субботу поздравило команды, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2018 в России, передает ТАСС.
ЦРУ предложило болельщикам ознакомиться со справками о каждой из восьми стран-участниц: России, Великобритании, Бельгии, Бразилии, Уругвае, Франции, Хорватии и Швеции.
Ведомство приводило интересные факты о каждой стране, включая информацию о национальной команде, государственном устройстве, населении, географии и экономике.
"ЦРУ, ваши поздравления приняты. Пожалуйста, обновите свою карту и статистику. Население: 146,9 млн человек. Общая площадь: 17125191 кв. км", — сказано в твиттере посольства России в США.
ЦРУ не учло площадь и население Крыма и Севастополя.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии приедет на полуфинал ЧМ-2018.
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