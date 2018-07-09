В Казани появились объявления о продаже автографа Неймара

Фотографию бразильского футболиста с подписью продают за 30 тыс. рублей.

«Продаю автограф футболиста Неймара, подтверждение подлинности автографа имеется. Все вопросы лично», — пишет мужчина.

За 20 тыс. рублей автограф футболиста на обычном листе продает девушка.

«Продам автограф нападающего сборной Бразилии Неймара. Взят в отеле «Мираж» где проживает перед матчем сборная Бразилии. Все вопросы по телефону. Торг уместен. О цене договоримся», — пишет она.

Кроме того, есть в продаже автографы Неймара за 5 и 15 тыс. рублей.

Напомним, сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла Бразилию.