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Новичок «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился впечатлениями об Уфе
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Новичок «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился впечатлениями об Уфе 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Нападающий Владимир Жарков, который пополнил состав уфимской команды в этом сезоне, одним из первых приехал в башкирскую столицу для подготовки к сезону. Как сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев» со слов игрока, бомбардир тренировался по индивидуальной программе, чтобы быть готовым к сборам. Также он отметил, что воспользовался возможностью прилететь в Уфу раньше.
— У меня много друзей живет в Уфе — приглашали в гости, поэтому была возможность познакомиться с городом поближе. Город тихий и спокойный, и при этом есть места, где можно хорошо провести время. Погода прекрасная, — рассказал нападающий.
Владимир Жарков перешел в «Салават Юлаев» в преддверии регулярного сезона КХЛ 2018/2019. Соглашение с ним рассчитано на 2 сезона. В прошедшем плей-офф форвард провел 25 игр, в которых набрал 2 результативных очка.
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