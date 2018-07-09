Замбийский футболист Сакала перешел из «Спартака» в бельгийский «Остенде» 

ТАСС, 9 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о трансфере 21-летнего форварда Фэшна Джуниора Сакалы в бельгийский «Остенде». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
"Спартак" благодарит Сакалу за время, проведенное с красно-белыми, и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
Контракт нападающего с бельгийской командой рассчитан на три года. Сакала выступал за московский клуб с февраля 2017 года. Игрок провел за «Спартак-2» 35 матчей и забил 10 мячей.
В сезоне-2017/18 «Остенде» занял 11-е место в чемпионате Бельгии, одержав 10 побед в 30 турах. Команда не смогла пробиться в еврокубки на следующий сезон.