Замбийский футболист Сакала перешел из «Спартака» в бельгийский «Остенде»

"Спартак" благодарит Сакалу за время, проведенное с красно-белыми, и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Контракт нападающего с бельгийской командой рассчитан на три года. Сакала выступал за московский клуб с февраля 2017 года. Игрок провел за «Спартак-2» 35 матчей и забил 10 мячей.

В сезоне-2017/18 «Остенде» занял 11-е место в чемпионате Бельгии, одержав 10 побед в 30 турах. Команда не смогла пробиться в еврокубки на следующий сезон.