Ещё
Замбийский футболист Сакала перешел из «Спартака» в бельгийский «Остенде»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Замбийский футболист Сакала перешел из «Спартака» в бельгийский «Остенде» 

ТАСС 8 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о трансфере 21-летнего форварда Фэшна Джуниора Сакалы в бельгийский «Остенде». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
"Спартак" благодарит Сакалу за время, проведенное с красно-белыми, и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
Контракт нападающего с бельгийской командой рассчитан на три года. Сакала выступал за московский клуб с февраля 2017 года. Игрок провел за «Спартак-2» 35 матчей и забил 10 мячей.
В сезоне-2017/18 «Остенде» занял 11-е место в чемпионате Бельгии, одержав 10 побед в 30 турах. Команда не смогла пробиться в еврокубки на следующий сезон.
ТАСС: последние новости
Харри Кейн: Знаем, что впереди большая игра в полуфинале Хабиб Нурмагомедов: Видно было, что пацаны играли за всех «РБ Лейпциг» объявил о назначении Рангника главным тренером команды
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали52
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение