В колониях Мордовии трудоустроили 50 процентов осужденных

Об этом в ходе поездки по мордовским колониям заявили члены Совета Федерации , занимающиеся данной проблематикой. Первым пунктом маршрута стала ИК N 2 в поселке Явас Зубово-Полянского района, где отбывают наказание женщины-рецидивистки. Именно здесь в 2002 году в порядке эксперимента впервые в стране апробировали практику содержания мам вместе с грудными детьми. Для этого оборудовали специальный корпус-общежитие гостиничного типа со всеми удобствами. Малыши находятся с мамами до трех лет, в исключительных случаях — до четырех. Их матери работают рядом — в швейном цехе. Как правило, заработок осужденных равен минимальному размеру оплаты труда.

— Работаем с восьми до 16 часов пять дней в неделю. После вычетов получаю на руки 7500 — 7600 рублей, — рассказывает осужденная Марина из Брянской области. — Деньги высылаю семье — им нужнее.

Кстати, швейные цехи мордовского УФСИН обеспечивают 19 процентов от общего объема производства отрасли в республике. Ежегодно здесь выпускают продукции на 100 миллионов рублей. Основной ассортимент — форменная и рабочая одежда. Заказчики — два коммерческих предприятия-партнера.

Проблема трудоустройства осужденных в исправительных колониях России по праву считается одной из самых острых. В Мордовии, где доля лиц, отбывающих наказание, особенно высока — на 800 тысяч постоянного населения региона приходится около 15 тысяч осужденных, — для решения этого вопроса используют все имеющиеся возможности. Помимо традиционных производств — швейного и деревообрабатывающего — в системе УФСИН по РМ в последние годы были открыты теплицы, пекарни, сувенирные и кондитерские цехи, животноводческие фермы. Это дает возможность колониям не только в значительной мере обеспечивать себя основными продуктами питания, но и продавать их за пределами исправительных учреждений.

Так, хлеб и выпечку из пекарни ИК N 2 покупают жители окрестных поселков. Произведенный в колонии лимонад — его здесь выпускают до 3000 бутылок в смену — поставляется по всему Зубово-Полянскому району. Следует отметить, что до 80 процентов районного бюджета составляют поступления от предприятий мордовского УФСИН.

А мукомольное производство, действующее в лечебно-исправительном учреждении N19, где содержатся осужденные, больные алкоголизмом и наркоманией, обеспечивает мукой не только все колонии республики, но и пенитенциарные ведомства соседних регионов.

Как рассказал начальник УФСИН по РМ Леонид Мустайкин, в планах руководства — открытие здесь предприятия по металлообработке. Однако реализация проекта потребует весомых инвестиций.

— Для привлечения бизнеса к сотрудничеству с учреждениями ФСИН нужно уделять особое внимание его информированности, чтобы предприниматели знали, какие условия здесь созданы, какие производственные площадки имеются. Бизнес идет в понятную среду, — констатировал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов . — Кстати, по отчетам ФСИН, количество отбывающих наказание в колониях ежегодно снижается на три процента. Люди здесь должны заниматься трудом и получать специальности, по которым они смогут работать после освобождения.

По словам сенатора, после посещения исправительных учреждений страны был подготовлен целый ряд законопроектов по гуманизации условий содержания осужденных. В частности, предлагается уменьшить размер сумм, удерживаемых из заработка осужденных в качестве компенсации за их содержание в колониях. Сейчас у мужчин удерживается до 75 процентов зарплаты, у женщин — до 50.

Кроме того, в ходе совещания, состоявшегося по итогам поездки, законодатели обратили внимание на статистику занятости бывших осужденных уже после отбытия ими срока.

— В год в Мордовии освобождается примерно 350 осужденных, в центр занятости обращается только 50. У большинства нет мотивации к трудоустройству после выхода из колонии, — отметил Кутепов. — Прошу министра экономики республики промониторить количество трудоустроенных лиц, освободившихся за последние три года, чтобы видеть полную картину, куда уходят люди из мест заключения, и понимать, какие меры со своей стороны мы можем принять.

Компетентно

Сергей Фабричный , член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности: