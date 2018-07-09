Уфимский шашист возглавил мировой рейтинг 

Об этом сообщает Минспорта РБ.
Георгиев девятикратный чемпион мира. У него 2426 рейтинговых очков. Второй — действующий чемпион мира Александр Шварцман (2419), третий — победитель финала Кубка мира-2017 в Уфе Алексей Чижов (2412).
Рейтинг-лист обновляется каждые три месяца. Александр Георгиев в мае выиграл международный турнир «Салоу Опен» (Испания), в июне — этап Кубка мира «Опен Флеволанд».
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