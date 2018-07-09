Уфимский шашист возглавил мировой рейтинг

Об этом сообщает Минспорта РБ.

Рейтинг-лист обновляется каждые три месяца. Александр Георгиев в мае выиграл международный турнир «Салоу Опен» (Испания), в июне — этап Кубка мира «Опен Флеволанд».

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook