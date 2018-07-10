Современный спортивный стадион появится во Владивостоке

Накануне состоялась встреча футболистов владивостоксой футбольной команды «Луч» с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко

В ходе встречи были оглашены планы команды на будущую спортивную деятельность.

В свою очередь Андрей Тарасенко рассказал, что власти Приморья решили преподнести футболистам, а также всем жителям Владивостока самый лучший подарок— современный спортивный стадион.

«Запланировано, что стадион сможет вместить в себя 15 тысяч человек. Ранее мы хотели реконструировать стадион «Динамо», но решили, что это не приведёт ни к чему хорошему. Поэтому, решили проектировать новую современную арену», — рассказал врио губернатора Приморья, Андрей Тарасенко.

Отметим, в ходе встречи было решено, что у команды «Луч» появится собственная тренировочная база.