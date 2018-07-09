В центре Челябинска повесят солнечные часы «Трактора»

В Челябинске возле ТРК «Урал» повесят солнечные часы с логотипом ХК «Трактор». Идею предложил 37-летний челябинский скульптор Данил Шмыгин, а поддержал мужчину директор «Черно-белых» Иван Сеничев

Он помог решить вопросы с администрацией Центрального района, так что циферблат появится на законных основаниях. Часы с белым медведем, держащим в зубах клюшку, будут отбивать каждые полчаса.

— Солнечные часы с логотипом ХК «Трактор» будут выполнены каменной мозаикой вручную (каждый «пиксел») при диаметре почти 4 метра. Разместятся часы у «Киномакса Урал». Все разрешения на руках. — рассказал Данил Шмыгин.

Напомним, что солнечные часы не первый проект скульптора. Данил также разработал второй памятник метеориту, который весной этого года установили на озере Чебаркуль. А около года назад мастер изготовил подсвечники с изображениями челябинских «випов».