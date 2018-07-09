Ещё
В центре Челябинска повесят солнечные часы «Трактора»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Челябинска повесят солнечные часы «Трактора» 

Хорошие новости 6 часов назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске возле ТРК «Урал» повесят солнечные часы с логотипом ХК «Трактор». Идею предложил 37-летний челябинский скульптор Данил Шмыгин, а поддержал мужчину директор «Черно-белых» Иван Сеничев.
Он помог решить вопросы с администрацией Центрального района, так что циферблат появится на законных основаниях. Часы с белым медведем, держащим в зубах клюшку, будут отбивать каждые полчаса.
— Солнечные часы с логотипом ХК «Трактор» будут выполнены каменной мозаикой вручную (каждый «пиксел») при диаметре почти 4 метра. Разместятся часы у «Киномакса Урал». Все разрешения на руках. — рассказал Данил Шмыгин.
Напомним, что солнечные часы не первый проект скульптора. Данил также разработал второй памятник метеориту, который весной этого года установили на озере Чебаркуль. А около года назад мастер изготовил подсвечники с изображениями челябинских «випов».
Хорошие новости: последние новости
Лариса Сырникова: "Странная танцевальная парочка зажгла толпу с центре города" 10 южноуральских красавиц-спортсменок. Фото из соцсетей. Часть I Челябинцы дают интригующие и пикантные обещания в случае победы России над Хорватией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали87
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака62
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение