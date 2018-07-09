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Июльская «Гераклиада-2018» станет для десятиборца Шкуренева последним стартом перед ЧЕ
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Июльская «Гераклиада-2018» станет для десятиборца Шкуренева последним стартом перед ЧЕ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Турнир по сокращенному пятиборью, который пройдет 21 июля в Москве в рамках московского фестиваля спорта «Гераклиада-2018», станет для десятиборца Ильи Шкуренева последним стартом перед чемпионатом Европы в Берлине. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в многоборье Сергей Желанов.
"Илья за пятнадцать дней до старта чемпионата Европы выступит на «Гераклиаде», — заметил Желанов. — Это будет такой облегченный старт, который необходим Шкуреневу, чтоб быть готовым к главному турниру года".
С 4 по 5 июля в Смоленске проходил чемпионат России по многоборью, в котором победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 Шкуренев участия не принимал. «После майского турнира в Австрии Илья и не планировал выступать в десятиборье до европейского первенства в Берлине. Сейчас он находится на сборах в Новогорске и целенаправленно готовится к Берлину», — продолжил главный тренер.
"В Австрии никаких серьезных задач Шкуренев перед собой не ставил. Это был первый турнир после серьезной травмы, ему нужно было просто выйти, вспомнить былые ощущения и пройти все виды до конца", — заметил Желанов.
27-летний Шкуренев был в числе участников чемпионата мира 2017 года в Лондоне, однако из-за травмы ноги вынужден был прервать выступление на том турнире. Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.
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