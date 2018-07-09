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La Vanguardia: Чудесный сон для россиян закончился
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La Vanguardia: Чудесный сон для россиян закончился 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Футбольная «Россиемания» завершилась роковой серией пенальти. Удовлетворение борьбой и результатом выше ожиданий сопровождалось сожалением от того, что возможность пройти дальше была так близка, написала каталонская La Vanguardia.
Россияне абсолютно не верили в свой мундиаль, но уже вжились в роль неожиданных героев, отметила La Vanguardia. Поначалу они не хотели даже смотреть его, но постепенно их затянуло. Они начинали без добрых надежд, но потом развязалась «Россиемания» по всей стране, и они даже очень внимательно следили за другими играми в тех случаях, когда речь шла о будущих соперниках их команды.
В субботу главные российские города кипели во время матча с Хорватией. Различные телеканалы страны говорили только об этой игре в течение всего дня.
Они хотели повторить празднества, как 1 июля, когда хозяева чемпионата выбили из него Испанию и улицы наполнились праздником, но им этого не удалось. Они остались с носом, и рассвет в России был, как при затяжном похмелье, когда хочется комментировать произошедшее, но в то же время и не хочется этого делать. Чудесный сон для россиян закончился. Им трудно было подняться и двинуться дальше в воскресенье утром.
Удовлетворение борьбой и сыгранной ролью, далеко за пределами их ожиданий, в то же время сопровождалось сожалением от того, что возможность пройти дальше была так близка. Образы расстройства и досады, однако всегда в рамках порядка, как и всё в этом июле в России.
Единственное беспорядочное — это сам по себе турнир, в котором команды вылетали неожиданным образом, что вызывало любопытные картины, например, можно было увидеть многочисленные группы немцев в Самаре на матче Швеция-Англия. Они купили билеты сильно заранее, уверенные, что в этом четвертьфинале будет играть Германия… но она вылетела в первом раунде. Или бразильцы, которые едут в Санкт-Петербург и, скорее всего, поприсутствуют на полуфинале Бельгия-Франция. Это не то, чего они хотели, но это вполне нормальная ситуация. С таким малым простором для маневра бывает, что на мундиале происходит так, что ты оказываешься там, где меньше всего ожидал, чтобы увидеть то, что меньше всего ожидал.
Напомним, в субботу российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Отметим, несмотря на то, что Россия покидает соревнование, западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.
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