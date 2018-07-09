Не надо печалиться: Клинское утешило российских болельщиков

Вылет сборной России с Чемпионата мира по футболу — не поражение, а большая победа для нашей страны, уверен пивной бренд «Клинское». Об утешении и 12 причинах улыбнуться спели Big Russian Boss и Михаил Боярский в рэп-клипе. Компанию им составил венгр Арато Андраш , известный как Гарольд, скрывающий боль.

Музыкальное видео отсылает к хиту ВИА «Самоцветы» «Не надо печалиться». «Народные артисты Солнечной системы» согласны с этим призывом и предлагают не расстраиваться, а найти позитивные моменты в проигрыше наших футболистов. В конце концов, команда впервые дошла до ¼ финала и выиграла у Испании.

Напомним, сборная России проиграла Хорватии по итогам серии пенальти со счетом 3:4.