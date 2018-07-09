Ещё
Не надо печалиться: Клинское утешило российских болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не надо печалиться: Клинское утешило российских болельщиков 

Sostav.ru 6 часов назад
Фото: Sostav.ru
Вылет сборной России с Чемпионата мира по футболу — не поражение, а большая победа для нашей страны, уверен пивной бренд «Клинское». Об утешении и 12 причинах улыбнуться спели Big Russian Boss и Михаил Боярский в рэп-клипе. Компанию им составил венгр Арато Андраш, известный как Гарольд, скрывающий боль.
Музыкальное видео отсылает к хиту ВИА «Самоцветы» «Не надо печалиться». «Народные артисты Солнечной системы» согласны с этим призывом и предлагают не расстраиваться, а найти позитивные моменты в проигрыше наших футболистов. В конце концов, команда впервые дошла до ¼ финала и выиграла у Испании.
Напомним, сборная России проиграла Хорватии по итогам серии пенальти со счетом 3:4.
Sostav.ru: последние новости
Блогеров обвинили в скрытой агитации за Сергея Собянина Не пропустить ни одного момента: Visa на Чемпионате мира по футболу «МегаФон» запустил рекламу с кокошниками в поддержку сборной России перед игрой с Хорватией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали92
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака62
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение