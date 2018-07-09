Следующий матч на «Самара Арене» проведут «Крылья Советов» и ЦСКА в рамках РФПЛ

Первый матч самарских футболистов в нынешнем сезоне Премьер-лиги состоится 31 июля. «Крылья Советов» вновь играют в РФПЛ. Прошлый сезон команда провела в ФНЛ, заняла там второе место и вернулась в элиту российского футбола. Первую игру нового сезона Премьер-лиги «Крылья» проведут 31 июля на поле «Самара Арены». На главном стадионе губернии футболисты примут московский ЦСКА. Встреча начнется в 20:00. Следующий матч самарцы тоже проведут дома. 5 августа «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом», начало игры запланировано на 17:30, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Крылья Советов»