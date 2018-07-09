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Следующий матч на «Самара Арене» проведут «Крылья Советов» и ЦСКА в рамках РФПЛ
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Следующий матч на «Самара Арене» проведут «Крылья Советов» и ЦСКА в рамках РФПЛ 

ТРК Губерния 6 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Первый матч самарских футболистов в нынешнем сезоне Премьер-лиги состоится 31 июля. «Крылья Советов» вновь играют в РФПЛ. Прошлый сезон команда провела в ФНЛ, заняла там второе место и вернулась в элиту российского футбола. Первую игру нового сезона Премьер-лиги «Крылья» проведут 31 июля на поле «Самара Арены». На главном стадионе губернии футболисты примут московский ЦСКА. Встреча начнется в 20:00. Следующий матч самарцы тоже проведут дома. 5 августа «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом», начало игры запланировано на 17:30, сообщает пресс-служба клуба.
Фото: ФК «Крылья Советов»
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