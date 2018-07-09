Сербский посол уличил FIFA в двойных стандартах в отношении хорватского Виды

В эфире НСН Терзич Славенко воздержался от комментария проукраинских высказываний защитника сборной Украины, но осудил FIFA за предвзятое отношение.

Защитнику сборной Хорватии Дамагою Виде было вынесено предупреждение за видео с тренером команды Огненом Вукоевичем с фразой «Слава Украине!», опубликованное после победы над российской национальной командой в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Дисциплинарный комитет FIFA назвал поведение хорватского футболиста неспортивным и противоречащим принципам честной игры.

Сербский посол ставит на Россию в матче с хорватами В эфире НСН посол республики Сербия Терзич Славенко уличил Международную федерацию футбола в двойных стандартах и подчеркнул необходимость исключения политики из спорта.

«Я уже много раз сказал, что спорт должен остаться спортом. Никакой политики там не должно быть. FIFA должна иметь последовательное и корректное отношение ко всем командам. Видно, что в FIFA существуют определенные двойные стандарты. Поэтому я думаю, что в конечном счете спорт должен быть спортом без каких-либо политических обращений и выступлений. И в этом смысле FIFA должна иметь четкое и ясное отношение», — сказал сербский посол.

Отметим, что в Хорватском футбольном союзе согласились с решением Международной федерации и призвали игроков воздерживаться от политических высказываний.

Напомним, в субботу, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской командой в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018, где встретится со сборной Англии в среду, 11 июля.