Ещё
Сербский посол уличил FIFA в двойных стандартах в отношении хорватского Виды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сербский посол уличил FIFA в двойных стандартах в отношении хорватского Виды 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Терзич Славенко воздержался от комментария проукраинских высказываний защитника сборной Украины, но осудил FIFA за предвзятое отношение.
Защитнику сборной Хорватии Дамагою Виде было вынесено предупреждение за видео с тренером команды Огненом Вукоевичем с фразой «Слава Украине!», опубликованное после победы над российской национальной командой в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Дисциплинарный комитет FIFA назвал поведение хорватского футболиста неспортивным и противоречащим принципам честной игры.
Сербский посол ставит на Россию в матче с хорватами В эфире НСН посол республики Сербия Терзич Славенко уличил Международную федерацию футбола в двойных стандартах и подчеркнул необходимость исключения политики из спорта.
«Я уже много раз сказал, что спорт должен остаться спортом. Никакой политики там не должно быть. FIFA должна иметь последовательное и корректное отношение ко всем командам. Видно, что в FIFA существуют определенные двойные стандарты. Поэтому я думаю, что в конечном счете спорт должен быть спортом без каких-либо политических обращений и выступлений. И в этом смысле FIFA должна иметь четкое и ясное отношение», — сказал сербский посол.
Отметим, что в Хорватском футбольном союзе согласились с решением Международной федерации и призвали игроков воздерживаться от политических высказываний.
Напомним, в субботу, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской командой в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018, где встретится со сборной Англии в среду, 11 июля.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Президент Хорватии подтвердила приезд в Сочи на матч национальной сборной с Россией Бой за полуфинал: Хватит ли России сил одолеть Хорватию? Эксперт: Соперник у нас в Сочи будет посильнее испанцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали82
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака43
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение