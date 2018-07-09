Алекасандр Самедов покидает национальную команду

Сборная России произвела настоящий фурор на чемпионате мира. Россияне наконец-то влюбились в свою национальную команду. Но праздник продолжаться вечно не может. Настало время проявить своё гостеприимство и уступить место сильнейшим. Вместе с уходом России с мундиала из неё уходят и игроки. Сразу после встречи с Хорватией объявил о завершении карьеры Сергей Игнашевич . Следом за ним заявил о прекращении выступлений за национальную команду Александр Самедов

Embed from Getty Images

Через десять дней наш герой отпразднует своё 34-летие. В этом возрасте профессиональным спортсменам обычно приходится от чего отказываться, чтобы сконцентрироваться и вкладывать силы в что-то одно. У футболистов — это отказ от выступлений за национальную команду. В случае с Самедовым его могло и не быть. Ещё в детском возрасте Саша хотел отказаться от спортивного режима жизни, пойдя по пути своих сверстников. Однако родители смогли убедить парня продолжать тренировки. На клубном уровне у Самедова получилось заиграть достаточно быстро. Дебют пришёлся на 18-летний возраст, а при Невио Скале Самедов стал практически игроком основного состава.

Embed from Getty Images

Со сборной Самедов «начал общаться», когда ему исполнилось 27 лет. Международный опыт мог придти к Александру намного раньше. Национальная команда Азербайджана неоднократно призывала игрока выступать под своими знамёнами. Однако Самедов не спешил принимать решение, слушаясь своих родителей, которые советовали ждать приглашение из российской команды. Да и считаться легионером, в случае игры за Азербайджан, не очень-то хотелось. Впервые Александр был вызван в сборную России в сентябре 2011. Через две недели он вышел на 89-й минуте встречи против Словакии в отборочном цикле к ЕВРО 2012. Победа в том поединке позволила нашей команде пробиться на Чемпионат Европы, но Самедов не был включён в окончательную заявку на турнир.

Embed from Getty Images

Первый гол за сборную России Самедов забил в сентябре 2013 года, отправив мяч в ворота Люксембурга. Всего полузащитник отличился семь раз. Один из мячей был забит на официальном турнире в Кубке Конфедераций 2017 в ворота Мексики. Последний гол пришёлся на товарищескую игру против Турции, которая состоялась 5 июня 2018 года. Сложнее всего Самедову было осенью 2013, когда Россия встретилась с Азербайджаном в Баку. Местные болельщики постоянно освистывали игроки, даже бросали в него зажигалки и монеты. Александр ответил голевым пасом на Широкова, который вывел нашу сборную на чемпионат мира 2014.

Embed from Getty Images

На европейских форумах Самедов сыграл всего лишь одну игру. Против Уэльса в 2016. Зато целых восемь встреч провёл на мировых мундиалях. Трижды выходил на поле в 2014, ещё пять встреч провёл в течение первого летнего месяца 2018. После четвертьфинальной встречи с Хорватией Самедов принял решение о завершении карьеры в сборной. Игнашевич уходил в 37, но успел вернуться, как оказалось, на главный турнир в его жизни. Самедову 34, и кто знает, возможно, что он ещё вернётся по просьбе главного тренера национальной команды…