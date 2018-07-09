Ещё
Алекасандр Самедов покидает национальную команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алекасандр Самедов покидает национальную команду 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Сборная России произвела настоящий фурор на чемпионате мира. Россияне наконец-то влюбились в свою национальную команду. Но праздник продолжаться вечно не может. Настало время проявить своё гостеприимство и уступить место сильнейшим. Вместе с уходом России с мундиала из неё уходят и игроки. Сразу после встречи с Хорватией объявил о завершении карьеры Сергей Игнашевич. Следом за ним заявил о прекращении выступлений за национальную команду Александр Самедов.
Embed from Getty Images
Через десять дней наш герой отпразднует своё 34-летие. В этом возрасте профессиональным спортсменам обычно приходится от чего отказываться, чтобы сконцентрироваться и вкладывать силы в что-то одно. У футболистов — это отказ от выступлений за национальную команду. В случае с Самедовым его могло и не быть. Ещё в детском возрасте Саша хотел отказаться от спортивного режима жизни, пойдя по пути своих сверстников. Однако родители смогли убедить парня продолжать тренировки. На клубном уровне у Самедова получилось заиграть достаточно быстро. Дебют пришёлся на 18-летний возраст, а при Невио Скале Самедов стал практически игроком основного состава.
Embed from Getty Images
Со сборной Самедов «начал общаться», когда ему исполнилось 27 лет. Международный опыт мог придти к Александру намного раньше. Национальная команда Азербайджана неоднократно призывала игрока выступать под своими знамёнами. Однако Самедов не спешил принимать решение, слушаясь своих родителей, которые советовали ждать приглашение из российской команды. Да и считаться легионером, в случае игры за Азербайджан, не очень-то хотелось. Впервые Александр был вызван в сборную России в сентябре 2011. Через две недели он вышел на 89-й минуте встречи против Словакии в отборочном цикле к ЕВРО 2012. Победа в том поединке позволила нашей команде пробиться на Чемпионат Европы, но Самедов не был включён в окончательную заявку на турнир.
Embed from Getty Images
Первый гол за сборную России Самедов забил в сентябре 2013 года, отправив мяч в ворота Люксембурга. Всего полузащитник отличился семь раз. Один из мячей был забит на официальном турнире в Кубке Конфедераций 2017 в ворота Мексики. Последний гол пришёлся на товарищескую игру против Турции, которая состоялась 5 июня 2018 года. Сложнее всего Самедову было осенью 2013, когда Россия встретилась с Азербайджаном в Баку. Местные болельщики постоянно освистывали игроки, даже бросали в него зажигалки и монеты. Александр ответил голевым пасом на Широкова, который вывел нашу сборную на чемпионат мира 2014.
Embed from Getty Images
На европейских форумах Самедов сыграл всего лишь одну игру. Против Уэльса в 2016. Зато целых восемь встреч провёл на мировых мундиалях. Трижды выходил на поле в 2014, ещё пять встреч провёл в течение первого летнего месяца 2018. После четвертьфинальной встречи с Хорватией Самедов принял решение о завершении карьеры в сборной. Игнашевич уходил в 37, но успел вернуться, как оказалось, на главный турнир в его жизни. Самедову 34, и кто знает, возможно, что он ещё вернётся по просьбе главного тренера национальной команды…
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Канчельскис: "Сборная России показала хороший пример для детей" Самедов: "Чемпионат мира 2018 - турнир всей моей жизни" "Кардифф" проявляет интерес к Дзюбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали92
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака62
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение