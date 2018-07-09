Будем грозно жрать пирожки, сидя в боевых кокошниках

Совершенно случайно оказался в Цюрихе, когда на чемпионате мира играла местная сборная. Все такие болели, конечно, под пивко в лучших традициях Ленина. И вдруг вижу — как-то настроение изменилось и люди начали прятать глаза и краснеть потихоньку.

Оказывается, играющие за сборную косовские албанцы начали на радостях тыкать в камеру косовского орла сложенными руками. Типа вот тут они — щвейцарцы, когда надо зарплату получать, а в душе — герои антисербской битвы. Ну, что ожидать от людей, у которых вместо мозгов война.

Нам не привыкать к подлости маленьких, но гордых народов, а швейцарцам с их мультиэтническим устройством — было реально западло. Они как раз сильно понимают, как такие гордые могут быстро похоронить целое государство. Так что никто потом не удивился, что ФИФА эти фокусы тоже не понравились.

Мне, например, тоже не нравится, когда кто-то с претензией на интеллектуальность цедит «спорт — это продолжение войны в мирное время». Да офигеть теперь, какие умные — скорей всего говорящий такие вещи в свое время откосил от армии и теперь работает экспертом то по тангажу, то по БУКам, то по ленинградскому рок-клубу, то по футбольным атакам. И все не слезая с мамкиного дивана.

Но есть, конечно, отдельная категория авторов и граждан, которые всячески проводят милитаристские параллели для русского спорта и спортсменов. Всячески качают военную повестку, мобилизацию, политику, не забывая при этом кошмар своих ночей — Путина В. В. лично. Такое впечатление, что российские спортсмены и российская пропаганда только и делают, что живут на фронтах третьей мировой и навязывают свою повестку всем остальным.

Но не нужно слушать идиотов. Потому что вообще-то политизацией и милитаризацией чемпионата занимаются совсем другие люди.

Про косовских героев-миллионеров я уже рассказал. Но жизнь гораздо богаче, даже у полных кретинов и жуликов. И вот уже хорватский спортсмен комментирует на камеру победу своей сборной «Слава Украине!». Э-э-э… а что это было?

А! Это, оказывается, была шутка такая. Специалист по распасовкам решил так пошутить прямо из России, с российского стадиона. Шутник. Видимо понял, что сейчас начнет подгорать и внезапно пошутил. Ну, вы знаете эту привычку улично-интернетной мрази, когда их берут за задницу, они начинают визжать «Ну, а чо такова я пашутил».

Но хорватскому футболисту повезло — русские настолько упиваются своим праздником, что никто в ответ не стал ему напоминать некоторые аспекты европейской, а точнее балканской истории. Это конечно было бы не очень красиво, хоть и вполне заслуженно.

Но опять-таки — политизацией и прочими выходками на этом чемпионате занимаются вовсе не русские. Русские впервые даже довольны собственной полицией en masse, им нет дела до этнически озабоченных. Только в недоумении поднимают бровь и спрашивают друг друга «Вась, а кто этот дебил? И что он тут делает?». И не находя ответа идут дальше без стыда размахивать собственным флагом.

Этот Васин пофигизм обычно совсем доводит до белого каления любителей рассказывать всякие сказки про танковые колонны, устремившиеся в сердце независимой Риги за пивом. И вот уже официальный твиттер НАТО ведет подсчет и перекличку на плацу в центре Брюсселя.

Оказывается, после вечерней зорьки команды, вышедшие на красивый финиш чемпионата — все из стран-членов НАТО. Вот так открытие! Крестьянская лошадка уступает дорогу железному коню. Стальные колонны берлинских танков прорвались в Волгоград. Победитель — команда НАТО водрузит флаг над Москвой.

Упс, с немцами только как-то неважно получилось. Равно как и некоторыми другими командами, которые НАТО записало в НАТО. Расскажите Месси и Рональду, что их Брюссель зачислил в армию. К армии горячих поклонников евробюрократов прибавится как минимум еще два человека. Но лучше с ними после этого не встречаться на темной лиссабонской (вариант — мадридской) улочке.

Я конечно, понимаю, что после того, как Трамп, в свойственной ему легкой манере, намекнул, что пора Штатам перестать платить дикие деньги на содержание бессмысленной структуры, которая может только надувать щеки в сторону России и совершенно бесполезна для решения реальных задач и противостоять действительным угрозам.

И вот это гипотетическое лишение денег приводит руководство НАТО в полную истерику — а здесь такие были прекрасные зарплаты и непыльная служба на рубежах бельгийских пивных. Вот и остается, что горделиво подсчитывать, сколько голов и кому выписали страны участницы атлантического альянса и пытаться записать это на свой счет. Ну не смешно ли?

Вообще-то нет. Парни все правильно понимают: им давно пора переформатироваться в европейский спортивный клуб — молодежь гонять на марш броски, штангу тягать, гранату бросать и молот метать. Тогда эта структура примет осмысленные формы. А заодно отвлечет молодежь от наркотиков. Польза.

А мы пока помашем флагом на трибуне без советчиков. И грозно будем жрать пирожки, сидя в боевых кокошниках.