Айзея Томас подыграл желающим сравнить себя с Килианом Мбаппе

Разыгрывающий Айзея Томас, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, отреагировал на дискуссии в социальных сетях о своём внешнем сходстве с нападающим сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе, выступающим сейчас на чемпионате мира в России.

Чтобы облегчить задачу желающим сравнить его с Мбаппе, Томас опубликовал в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм» фотографии себя и футболиста рядом, причём оделся в точно такой же спортивный костюм, как и Мбаппе, и даже повторил его жест рукой.