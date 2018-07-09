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Айзея Томас подыграл желающим сравнить себя с Килианом Мбаппе
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Айзея Томас подыграл желающим сравнить себя с Килианом Мбаппе 

Чемпионат.com 6 часов назад
Разыгрывающий Айзея Томас, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, отреагировал на дискуссии в социальных сетях о своём внешнем сходстве с нападающим сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе, выступающим сейчас на чемпионате мира в России.
Чтобы облегчить задачу желающим сравнить его с Мбаппе, Томас опубликовал в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм» фотографии себя и футболиста рядом, причём оделся в точно такой же спортивный костюм, как и Мбаппе, и даже повторил его жест рукой.
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