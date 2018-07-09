Наставник сборной Англии: победа на ЧМ-2018 затмит триумф 1966 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что победа национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России может затмить триумф национальной команды 1966 года, передает "Советский спорт"

"Мы разговаривали и слегка касались команды, которая побеждала в 1966. Мы обсуждали, как они воспринимаются и почитаются", — цитирует тренера Sky Sports.

Английская сборная лишь однажды выигрывала чемпионат мира. Это произошло под руководством сэра Альфа Рамсея на домашнем мундиале.

В рамках полуфинала чемпионата мира команда сыграет с Хорватией. Матч состоится 11 июля в 21.00 по московскому времени.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Англии сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.