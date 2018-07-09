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ФК «Зеленоград» в шестой раз подряд сыграет в полуфинале Кубка Москвы
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ФК «Зеленоград» в шестой раз подряд сыграет в полуфинале Кубка Москвы 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В четвертьфинале Кубка Москвы среди ЛФК ФК «Зеленоград» играл на выезде против «Спортакадемклуба».
В стартовые 35 минут хозяева атаковали и создали четыре опасных момента. На 1-й и 7-й минутах были промахи желто-зеленых, бивших из пределов штрафной. На 22-й минуте после дальнего удара мяч попал в перекладину зеленоградских ворот и покинул пределы поля. Наконец, на 32-й минуте зелено-белых выручил голкипер Роман Нестратов, парировавший удар с близкого расстояния.
За стартовые полчаса зеленоградцы таких острых ситуаций у чужих ворот не создали. А на 35-й минуте шанс забить гол представился лучшему бомбардиру зелено-белых в сезоне-2018 Сергею Кутузову, с 7-ми метров форвард направил мяч в нижний угол — 0:1. Счет в 1-м тайме больше не менялся.
С начала 2-го тайма команды обменивались атаками. Нестратов еще раз отстоял ворота, когда был удар из площади ворот. На 80-й минуте защитник «Зеленограда» Дмитрий Фаттахов выбил на чужую половину, промахнулся защитник, Кутузов убежал в штрафную и технично послал мяч над вратарем — 0:2.
САК смог на несколько минут возродить интригу, забив гол. В компенсированное время 2-го тайма Нестратов выбил на чужую половину на правый фланг атаки, защитник сыграл неудачно, а Бека Циколия своим шансом распорядился успешно — 1:3. Хорошо вошел в игру 18-летний зеленоградец Никита Рыгин. Он протащил мяч по правому флангу и был сбит в штрафной. Нарушитель получил вторую в матче желтую карточку и был удален с поля. А пенальти уверенно исполнил Максим Лепский. «Зеленоград» выиграл 4:1 и в полуфинале сыграет с «Химками-М».
Александр Тимаков
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