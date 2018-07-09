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Педро Рошу зовут в «Крузейро»
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Педро Рошу зовут в «Крузейро» 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий московского «Спартака» Педро Роша может вернуться в бразильскую Серию А, сообщает Globo Esporte.
Агент футболиста Хамилтон Бернард сообщил, что «Крузейро» уже сделал «красно-белым» предложение в размере 10 миллионов евро — именно столько «Спартак» потратил на приобретение Роши в августе 2017 года.
Вице-президент «Крузейро» Итаир Машаду, тем не менее, опроверг слова агента, назвав их спекуляцией.
Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» перед началом сезона-2017/18 и провел 11 матчей, забив один гол.
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