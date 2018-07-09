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Вениамин Мандрыкин: «Последний вменяемый мяч был в 1998 году — легкий, но не менял траекторию»
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Вениамин Мандрыкин: «Последний вменяемый мяч был в 1998 году — легкий, но не менял траекторию» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» разобрал действия голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в эпизоде с первым пропущенным мячом в матче чемпионата мира против Уругвая (0:3). Также он вспомнил эпизод с пропущенным им же мячом во встрече Лиги чемпионов против «Фенербахче» (2:2) в сезоне-2007/08.
— Мячи стали совсем другими. Вы с этими «дикими» успели соприкоснуться?
— Еще бы! Даже помню, когда это случилось впервые — в 2000-м году, на чемпионате Европы. Последний вменяемый мяч — это «триколор» на чемпионате Европы 98-го. Он уже стал легким, но еще не менял траекторию. В 98-м году поехали на юношеский чемпионат Европы, тот проводился в апреле. Накануне чемпионата мира. Щупаю — что он такой невесомый-то? Хорошо, хоть не виляет! Но за этим дело не стало. Уже к следующему чемпионату Европы в Голландии стал непредсказуемым.
— Пропускали из-за этой игривости полета?
— Да конечно! Часто! Не рассчитать отскок от земли. Играли, помню, в Лиге чемпионов с «Фенербахче». Вели 2:1, вдруг довольно сильный удар из-за штрафной. Понимаю: намертво брать не надо, только отбивать. Шел мяч на средней высоте, метра полтора от земли. Подставляю руки. Вдруг прямо перед ними мяч падает вниз. Клюет!
— Какой ужас. Гол?
— Да. Влетает под руками в ворота.
— Валерий Георгиевич умел комментировать мячи в ворота собственной команды.
— Сказал — любые мячи можно брать. Даже за неотбитый пенальти мог напихать. Говорил: «Тоже ловятся! Ты для чего в воротах стоишь?» За тот мяч от «Фенербахче» меня фанаты здорово критиковали. Не объяснишь же каждому, что случилось. Ну и правильно — это же проблемы не мяча, а мои…
— К такому полету мяча можно привыкнуть?
— Способ один — смотреть на мяч до конца. Хотя если он «клюет» за метр до тебя, шансов нет. Не среагируешь! За два — еще есть шанс. Для этого мяч изобрели, чтоб больше голов залетало. Вот и залетают. А тяжелее всего — пытаться поймать удар на противоходе. Если у тебя ноги на земле, небольшой шанс переложиться остается. Если ты в полете — все, ничего не сделаешь. Поэтому прыжки вратаря должны быть короткими и быстрыми. Помните первый гол Уругвая, когда Суарес нам забивал?
— Смутно.
— На повторе хорошо видно — Игорь подпрыгнул. В момент удара он еще в воздухе. Поэтому пропускает. Надо делать фазу полета меньше. Ниже и резче.
— Эти можно натренировать?
— Это тренируется. Прыгалка здорово помогает, учит семенить ногами. Мечта любого вратаря — ноги боксера. (Юрий ГОЛЫШАК)
Полная версия интервью Вениамина Мандрыкина
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