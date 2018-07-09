Сегодня в Красноярске стартует факельная эстафета «Бег мира»

Сегодня, 9 июля, в 16.50 от Речного вокзала стартует международная факельная эстафета «Бег мира». Об этом сообщили в администрации города.

Это международная акция, в которой бегуны передают факел из рук в руки как символ доброй воли. С момент ее запуска в 1987 году в ней приняли участия миллионы человек. Бегуны побывали больше, чем в 155 странах, преодолели больше 600 тыс. километров. Автор идеи факельной эстафеты «Бег мира» — Шри Чинмой — общественный деятель, спортсмен, миротворец, пропагандист здорового образа жизни.

В Красноярске участники акции пробегут вдоль набережной Енисея до спуска с Центрального парка. Костяк эстафеты — 10 любителей бега из разных городов страны, а также белорусы и норвежцы. Присоединиться к ним может любой желающий.