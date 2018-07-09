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ЦСКА хочет подписать постоянный контракт с Мусой
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ЦСКА хочет подписать постоянный контракт с Мусой 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: RT на русском
ЦСКА планирует подписать постоянный контракт с нападающим «Лестер Сити» Ахмедом Мусой, сообщает Soccernet. Нигерийский нападающий выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а в прошлом сезоне защищал цвета команды на правах аренды, сыграв 16 матчей, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что неназванный топ-клуб из Саудовской Аравии готов приобрести форварда за £ 40 млн (около € 45 млн).
На чемпионате мира — 2018 Муса выступал в составе своей национальной команды и забил два мяча в ворота сборной Исландии, однако в итоге сборная Нигерии не смогла выйти из группы.
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