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Дальневосточный этап Кубка РФС пройдёт 10-13 июля в Хабаровске
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Дальневосточный этап Кубка РФС пройдёт 10-13 июля в Хабаровске 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Кубок Российского футбольного союза (зона «Дальний Восток») пройдёт 10-13 июля в Хабаровске. В турнире примут участие юноши 2004 года рождения.
Сыграют команды «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), южно-сахалинский «Сахалин» и РСДЮФШ из Нерюнгри. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
Победитель отправится на финал Кубка РФС, который состоится 20-30 октября в Сочи. Кроме того, на базе лучшей команды сформируют сборную Дальнего Востока для участия в первенстве России в Белгороде.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в городе обсудили концепцию развития регионального футбола.
RT на русском: последние новости
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