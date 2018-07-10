Дальневосточный этап Кубка РФС пройдёт 10-13 июля в Хабаровске

Кубок Российского футбольного союза (зона «Дальний Восток») пройдёт 10-13 июля в Хабаровске. В турнире примут участие юноши 2004 года рождения.

Сыграют команды «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), южно-сахалинский «Сахалин» и РСДЮФШ из Нерюнгри. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

Победитель отправится на финал Кубка РФС, который состоится 20-30 октября в Сочи. Кроме того, на базе лучшей команды сформируют сборную Дальнего Востока для участия в первенстве России в Белгороде.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в городе обсудили концепцию развития регионального футбола.