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В Хабаровске пройдёт Кубок Российского футбольного союза
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В Хабаровске пройдёт Кубок Российского футбольного союза 

Хабаровский край сегодня 6 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 10 по 13 июля на хабаровском стадионе им. Ленина пройдёт Кубок Российского футбольного союза (зона «Дальний Восток») среди юношей 2004 года рождения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В турнире сыграют четыре команды — «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), южно-сахалинский «Сахалин» и РСДЮФШ из Нерюнгри.
Победитель зонального этапа отправится на финал Кубка РФС, который пройдет с 20 по 30 октября в Сочи. Также на базе лучшей команды будет сформирована сборная Дальнего Востока для участия в первенстве России в Белгороде.
Календарь игр:
10 июля
11.00 «СКА-Хабаровск» — РСДЮФШ
13.00 «Сахалин» — «Луч-Энергия»
11 июля
11.00 «Луч-Энергия» — РСДЮФШ
13.00 «СКА-Хабаровск» — «Сахалин»
13 июля
11.00 —«Сахалин» — РСДЮФШ
13.00 «СКА-Хабаровск» — «Луч-Энергия»
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