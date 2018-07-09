В Хабаровске пройдёт Кубок Российского футбольного союза

С 10 по 13 июля на хабаровском стадионе им. Ленина пройдёт Кубок Российского футбольного союза (зона «Дальний Восток») среди юношей 2004 года рождения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В турнире сыграют четыре команды — «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), южно-сахалинский «Сахалин» и РСДЮФШ из Нерюнгри.

Победитель зонального этапа отправится на финал Кубка РФС, который пройдет с 20 по 30 октября в Сочи. Также на базе лучшей команды будет сформирована сборная Дальнего Востока для участия в первенстве России в Белгороде.

Календарь игр:

10 июля

11.00 «СКА-Хабаровск» — РСДЮФШ

13.00 «Сахалин» — «Луч-Энергия»

11 июля

11.00 «Луч-Энергия» — РСДЮФШ

13.00 «СКА-Хабаровск» — «Сахалин»

13 июля

11.00 —«Сахалин» — РСДЮФШ

13.00 «СКА-Хабаровск» — «Луч-Энергия»