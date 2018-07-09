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Генменеджер: Денисенко может получить шанс сыграть в НХЛ за «Флориду» в новом сезоне
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Генменеджер: Денисенко может получить шанс сыграть в НХЛ за «Флориду» в новом сезоне 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский форвард Григорий Денисенко, выбранный «Флоридой» под 15-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года, может получить шанс начать предстоящий сезон в клубе. Об этом заявил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.
"Почему бы и нет, — сказал Тэллон, отвечая на вопрос о шансах 18-летнего Денисенко начать сезон во «Флориде». — Он динамичен, техничен и обладает взрывной скоростью, он изобретателен и очень быстр. Из таких получаются особенные крайние нападающие, он уверенно чувствует себя в борьбе, может забить или сыграть в пас. Почему бы не дать ему шанс".
Нападающий заявил, что старается показать свои лучшие качества в тренировочном лагере «Флориды». «Не мое решение, буду я играть в следующем сезоне в НХЛ или нет, его примет тренер, — сказал Денисенко. — Я стараюсь делать все, чтобы сыграть в НХЛ в предстоящем сезоне».
Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге за ярославский «Локо», став обладателем Кубка Харламова. Он провел 31 матч, забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ за ярославский «Локомотив», но набранными очками не отметился.
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