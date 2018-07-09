В Оренбурге мастер спорта лишился свободы за наркотики и фальшивую купюру

Мастер спорта из Оренбурга поведет в колонии общего режима 3,5 года за хранение наркотиков и поддельной купюры.

В начале мая Дзержинский районный суд признал С. Ш Намазова виновным в хранении с целях сбыта поддельного банковского билета Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Также спортсмен хранил у себя наркотики в значительном размере.

Фигурант дела посчитал приговор суда слишком суровым и обжаловал его. Он просил учесть полное рассекание и заслуги в развитии отечественного спорта. Однако

судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суд оставила приговор без изменений, сообщает пресс-служба суда.