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В Оренбурге мастер спорта лишился свободы за наркотики и фальшивую купюру
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В Оренбурге мастер спорта лишился свободы за наркотики и фальшивую купюру 

АиФ-Оренбург 6 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Мастер спорта из Оренбурга поведет в колонии общего режима 3,5 года за хранение наркотиков и поддельной купюры.
В начале мая Дзержинский районный суд признал С. Ш Намазова виновным в хранении с целях сбыта поддельного банковского билета Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Также спортсмен хранил у себя наркотики в значительном размере.
Фигурант дела посчитал приговор суда слишком суровым и обжаловал его. Он просил учесть полное рассекание и заслуги в развитии отечественного спорта. Однако
судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суд оставила приговор без изменений, сообщает пресс-служба суда.
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