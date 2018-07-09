Не нужно быть больше сербами, чем сами сербы

Я, конечно, рад, что широкие массы патриотических блогеров выучили слово усташи, а самые продвинутые даже название Ясеновац.

Однако им стоит не только проспаться, но и иметь в виду, что с точки зрения внешней политики Загреб Москве гадостей не делал, в антироссийской истерии не участвовал, а на культурном, информационном и бытовом уровне Хорватия остается русофильской страной, что для славянских государств, прямо скажем, нетипично.

Где в мире за последнее время поставили памятники Пушкину, Гагарину и Есенину? В Хорватии. Вы были бы столь же великодушны, если бы речь шла о нации, во всем поддерживающей вашего исторического (как считают многие в Хорватии) врага?

В общем, не нужно быть больше сербами, чем сами сербы.

Местами это смешно смотрится, а местами пошло и вызывающе — футбол и операцию «Олуя» явно не стоит смешивать.

Лично я в последующих матчах буду горячо и искренне болеть именно за эту симпатичную мне страну.

Не говоря уже о том, что проигрыш в серии пенальти не кому-нибудь, а чемпиону мира — это то, что Дзюбе и Ко приятно было бы примерить на себя. А болеть за Англию могут только англичане.

Источник: Блог Дмитрия Бавырина