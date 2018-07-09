Футбол через очки виртуальной реальности опасен для зрения

Просмотр матчей Чемпионата мира по футболу через очки виртуальной реальности может вызвать болезненное расстройство глаз. Это происходит из-за сокращения количества морганий, как выяснили хирурги. В России продолжается Чемпионат мира по футболу, который уже называют лучшим в истории по уровню организации и безопасности. Сотни миллионов людей в разных странах мира смотрят трансляции из нашей страны, и некоторые зрители используют для этого очки виртуальной реальности. К примеру, английское телекомпания BBC даже выпустила специальное мобильное приложение, которое позволяет осуществлять подобные просмотры. Однако хирурги-офтальмологи подчеркивают, что увлечение очками виртуальной реальности опасно для глаз. При использовании этих очков люди моргают значительно реже, из-за чего глаза высыхают и перенапрягаются.

«При пользовании данными устройствами люди перестают моргать так часто, как это происходит в нормальных условиях, поскольку их захватывает увиденное, — говорит лазерный хирург-офтальмолог из Лондона Дэвид Алламби. — Это значит, что глаза не получают достаточного количества увлажнения, высыхают, краснеют, отекают и раздражаются. В самых тяжёлых случаях сухость глаз может приводить к нарушениям зрения и болям. В экстремальных случаях это даже может вызвать хроническое воспаление роговицы».

Очки виртуальной реальности набирают популярность, но их пользователям необходимо помнить о некоторых угрозах, которые они представляют для зрения. Сухость глаз и их перенапряжение относится к числу самых главных опасностей. Длительное использование подобных очков может нарушить фокусировку глаз на объектах при различных расстояниях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)