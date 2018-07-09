Эмануэль Маммана: «Месси управлял сборной? Это ложь, Лео приписываются небылицы»

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рад тому, что сборная Аргентины на чемпионате мира одержала победу на домашней арене его клуба — стадионе «Санкт-Петербург». «Альбиселесте» на турнире в России вылетели на стадии 1/8 финала, уступив Франции (3:4). Единственной для южноамериканцев стала победа над Нигерией (2:1).

Лео, увидимся через четыре года! Лишь бы ты этого хотел

— Вылет Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира — это национальная трагедия?

— Очень больно видеть поражение нашей сборной — не только для меня, для всех аргентинцев. Я мечтал, что Аргентина и Месси возьмут Кубок, потому что Лео заслужил эту награду. Но, как я уже говорил, таков футбол, ничего в нем не дается легко. Впереди еще множество больших турниров — в следующем году Кубок Америки в Бразилии, нужно забыть о грусти, готовиться и победить, чтобы порадовать аргентинских фанатов.

— Было много разговоров, что не Сампаоли, а Месси управлял командой.

— Это ложь, я уверен. Неудачи случаются со всеми, а Лео приписываются подобные небылицы, потому что за каждым его движением следит весь мир. Многие желают ему зла, вот и сочиняют эти выдумки, чтобы у сборной были проблемы.

— Аргентина одержала всего одну победу на турнире — в Санкт-Петербурге. Партнеры по сборной что-то сказали вам про стадион «Зенита»?

— Мне приятно, что город, в котором я играю, увидел победу моей сборной. Это приятное воспоминание, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы успешных результатов было больше. Из того, что я слышал от знакомых, могу судить, что аргентинским футболистам понравились все российские стадионы, на которых они играли, но с ареной «Санкт-Петербург» теперь связаны еще и победные эмоции.

— Может быть, Аргентине было бы лучше без Месси?

— Единственное, что я могу сказать тем, кто так считает — вы серьезно думаете, что не нужно звать в сборную лучшего игрока планеты? Нет такой команды в мире, которая не хотела бы видеть Месси в своих рядах. В Аргентине многие критикуют Лео, но я не понимаю, как можно плохо отзываться о человеке, выигравшем столько титулов, индивидуальных и командных, и у которого еще столько возможностей привести нашу сборную к победам. Надеюсь, весь этот негатив обходит Месси стороной, и он не видит и не слышит того, что о нем говорят. ( Егор БЫЧКОВ

Полная версия интервью Эмануэля Мамманы Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь