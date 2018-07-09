Вида хотел пробить пенальти в стиле Паненки, но передумал из-за неудачи Смолова

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида признался, что в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой России (2:2, 4:3 по пенальти) собирался пробить пенальти в стиле Паненки, но передумал.

«Честно говоря, в моей голове промелькнула мысль о том, чтобы пробить как Паненка. Я для этого достаточно сумасшедший. Но после неудачной первой попытки россиян решил не рисковать. Мы были близки к победе, за нас болело много хорватов, и было бы неловко пробить в стиле Паненки и запороть попытку.

Ракитич советовал пробить в угол. Я прислушался и даже не хотел смотреть на их голкипера. Ладич говорил, что следует думать о хорошем, и я представлял свою семью, родителей, сына, жену. И мне удалось забить», — цитирует Виду Sportarena.hr.