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В Тюмени после поражения сборной России в окно был выброшен телевизор
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В Тюмени после поражения сборной России в окно был выброшен телевизор 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Болельщики сборной России в Тюмени слишком эмоционально отреагировали на поражение от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Как сообщает Вслух.ру, кто-то из болельщиков выбросил в окно свой телевизор после поражения россиян в серии послематчевых пенальти.
Телевизор был найден в одном из дворов Тюмени. Очевидны рассказали, что он вылетел из окна после игры России с Хорватией.
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