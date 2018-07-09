Ещё
ЦСКА намерен выкупить права на Мусу
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА намерен выкупить права на Мусу 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Руководство московского ЦСКА планирует удержать футболиста сборной Нигерии Ахмеда Мусу в своих рядах. Армейцы готовы выкупить права на нападающего, который в минувшем сезоне выступал за клуб из Москвы на правах аренды.
На данный момент, нигериец принадлежит английскому «Лестеру », в котором он не имел достаточного игрового времени. И как сообщает «Спорт-экспресс » со ссылкой на Soccernet, в Англию Муса не вернутся. В ЦСКА остались впечатлены игрой форварда в составе сборной Нигерии на чемпионате мира, где он стал автором двух забитых голов.
В минувшем сезоне Муса сыграл за «красно-синих » в десяти матчах и забил шесть мячей.
Вести.Ru: последние новости
Акинфеев, Головин, Дзюба и Черышев выйдут в основе сборной Артем Дзюба отказался от зарплаты в 6 млн евро в клубе из Китая "Лейпциг" объявил о назначении Рангника главным тренером
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали87
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака62
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение