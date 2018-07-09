ЦСКА намерен выкупить права на Мусу

Руководство московского ЦСКА планирует удержать футболиста сборной Нигерии Ахмеда Мусу в своих рядах. Армейцы готовы выкупить права на нападающего, который в минувшем сезоне выступал за клуб из Москвы на правах аренды.

На данный момент, нигериец принадлежит английскому «Лестеру », в котором он не имел достаточного игрового времени. И как сообщает «Спорт-экспресс » со ссылкой на Soccernet, в Англию Муса не вернутся. В ЦСКА остались впечатлены игрой форварда в составе сборной Нигерии на чемпионате мира, где он стал автором двух забитых голов.

В минувшем сезоне Муса сыграл за «красно-синих » в десяти матчах и забил шесть мячей.