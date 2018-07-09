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Хорватские СМИ осудили поступок футболистов Виды и Вукоевича
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Хорватские СМИ осудили поступок футболистов Виды и Вукоевича 

RT на русском 6 часов назад
Фото: RT на русском
Хорватские СМИ раскритиковали поступок футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после чемпионата мира 2018 года с Россией выкрикнули фразу «Слава Украине».
Портал Sportarena назвал поступок игроков «прямой провокацией» из-за того, что между Россией и официальными властями Украины натянутые отношения.
Сайт Dnevno отмечает, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», а Index заявляет, что футболисты подверглись в Хорватии серьёзной критике, «но не из-за любви хорватов к россиянам, а из-за возможного наказания Международной федерации футбола (ФИФА)».
Ранее сообщалось, что Хорватский футбольный союз выступил с заявлением относительно слов Виды и Вукоевича после матча ЧМ-2018 с Россией.
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