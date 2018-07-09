В день Ивана Купалы в Красноярске прошел очередной аквасубботник

В Красноярске продолжается акция «Енисей для всех», количество ее участников растет. Всего за месяц, с тех пор, как она началась, в городе прошло 15 «аквасубботников» по очистке прибрежных территорий на Енисее, Каче, Бугаче, Базаихе и озерах Красноярска. При этом волонтеры убираются не только на берегах, но и очичащают дно водоемов — для этого на субботники привлекают дайверов.

В минувшую субботу, 7 июля, участники аквасубботника наводили порядок на Абаканской протоке. В уборке вместе с волонтерами участвовал и мэр Красноярска Сергей Еремин

«Продолжаем серию «аквасубботников», которые входят в проект «Городская среда в руках красноярцев». Уже который раз убираем берега Енисея. Думаю, что сегодняшние находки: пластиковые бутылки, стекло, пакеты, у которых период полураспада больше чем у урана, — станут серьёзным вкладом в оздоровление реки. Рад, что наша команда единомышленников растёт. Спасибо всем, кто находит время и помогает Красноярску становиться чище», — сказал Еремин.

С начала июня в аквасубботниках приняли участие около 1000 горожан. Они собрали 200 кубометров мусора — 20 КамАЗов.

Самые активные красноярцы получают поощрения — экскурсии по Енисею на теплоходе. До конца сентября запланировано провести ещё около 20 аквасубботников, к которым может присоединиться любой желающий.