Бразильская конфедерация футбола призвала остановить травлю Фернандиньо

Бразильцы завершили выступление на чемпионате мира в России, уступив команде Бельгии со счетом 1:2 в Казани. Первый гол бразильцы пропустили на 13-й минуте — его в свои ворота забил Фернандиньо.

Фернандиньо получает угрозы в соцсетях после автогола в игре с бельгийцами

После игры футболист «Манчестер Сити» и его родственники стали получать сообщения с угрозами. Чтобы остановить это, футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.

«CBF осуждает расистские нападки, которым подвергся Фернандиньо и его семья. Футбол представляет собой единство цветов, полов, культур и народов. Мы с тобой. Расисты не пройдут!», — говорится в сообщении федерации, опубликованном в сети Instagram.