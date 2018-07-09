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Бразильская конфедерация футбола призвала остановить травлю Фернандиньо
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Бразильская конфедерация футбола призвала остановить травлю Фернандиньо 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Бразильцы завершили выступление на чемпионате мира в России, уступив команде Бельгии со счетом 1:2 в Казани. Первый гол бразильцы пропустили на 13-й минуте — его в свои ворота забил Фернандиньо.
Фернандиньо получает угрозы в соцсетях после автогола в игре с бельгийцами
После игры футболист «Манчестер Сити» и его родственники стали получать сообщения с угрозами. Чтобы остановить это, футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.
«CBF осуждает расистские нападки, которым подвергся Фернандиньо и его семья. Футбол представляет собой единство цветов, полов, культур и народов. Мы с тобой. Расисты не пройдут!», — говорится в сообщении федерации, опубликованном в сети Instagram.
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