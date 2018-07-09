Ивица Олич: После матча я подошел поддержать Акинфеева

Бывший нападающий ЦСКА, который сейчас работает тренером в сборной Хорватии, рассказал, что симпатизировал обеим сборным. После серии пенальти он подошел поддержать бывшего одноклубника Игоря Акинфеева

— Я хотел поддержать его. Россия хорошо сыграла, пробовала играть по-своему. Но они забили первый гол и подумали, что для Хорватии этого достаточно, хотя сил у нас ещё было много. Я не скажу, что пенальти — это только удача. Все-таки у нас много опытных игроков, которые могут играть до самого конца и оставаться спокойными.

По словам Олича, ему бы хотелось, чтобы Россия и Хорватия сыграли в финале.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 против сборной Англии хорваты проведут 11 июля в «Лужниках».

— Хорошо, что мы наконец-то едем в Москву, у всей команды было огромное желание там сыграть. Я сам не был там с 2007 года, когда уехал из ЦСКА, — говорит Ивица Олич. — Россия организовала чемпионат на высоком уровне. Не только я, но и все наши игроки могут сказать вам только «браво».