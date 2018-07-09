Марио Манджукич: Не переживайте, у меня остались силы для матча с Англией

Мы все будем сражаться до конца. И в этом случае, даже если мы проиграем, никто не сможет нас обвинить.

Где я нахожу силы? Я действительно не знаю. Я помню, как какой-то «эксперт» в преддверии чемпионата мира сказал, что это не старый добрый Манджукич … Ну, он был прав, это новый Манджукич, который еще лучше!

Я всегда отдаю всего себя в матчах за свой клуб и за страну, — заявил нападающий.

Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Марио Манджукич обратился в Боткинскую больницу с гематомой после четвертьфинала со сборной России.