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Марио Манджукич: Не переживайте, у меня остались силы для матча с Англией
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Марио Манджукич: Не переживайте, у меня остались силы для матча с Англией 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мы все будем сражаться до конца. И в этом случае, даже если мы проиграем, никто не сможет нас обвинить.
Где я нахожу силы? Я действительно не знаю. Я помню, как какой-то «эксперт» в преддверии чемпионата мира сказал, что это не старый добрый Манджукич… Ну, он был прав, это новый Манджукич, который еще лучше!
Я всегда отдаю всего себя в матчах за свой клуб и за страну, — заявил нападающий.
Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что Марио Манджукич обратился в Боткинскую больницу с гематомой после четвертьфинала со сборной России.
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