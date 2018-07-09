«Саутгемптон» согласовал трансфер игрока сборной Дании

«Саутгемптон» и «Боруссия» (Менхенгладбах) согласовали трансфер в английскую команду защитника сборной Дании Янника Вестергора за 18 миллионов фунтов, сообщает Sky Sport.

25-летний датчанин перешел в «Боруссию» из бременского «Вердера» в 2016 году и провел с тех пор за команду из Менхенгладбаха 83 матча во всех турнирах, забив в них семь мячей. Текущий контракт защитника с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, Вестергор вместе со сборной Дании, за которую он провел 16 матчей, добрался до 1/8 ЧМ-2018 в России.