Украинский журналист: «Россия тиражирует фото стопы Кутепова. Илья, зачем вам такой пиар?»

— Россия тиражирует, рекламирует и превозносит фото стопы Кутепова, украшенной ссадиной и кровоподтеком, — приводит слова журналиста MatchDay. — Проверял: молодые смотрят и говорят — ой, я бы не смог так играть…Тищенко! Колотов! Бессонов! Десятки, сотни советских футболистов! Насколько я знаю вас, подобное повреждение вообще не повод для разговора! Илья, зачем вам такой пиар? И что сказали по этому поводу ветераны вашего "Спартака" ? Как вспомню, с какой травмой Бессонов стал лучшим футболистом юношеского чемпионата мира-1977…Как же все переменилось. Считаю — не к лучшему.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут…#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav

— Сборная России (@TeamRussia) 8 липня 2018 р.

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