В Крюково прошел турнир «Крюковская семья — футбольная семья», посвящённый «Дню семьи, любви и верности»

8 июля на дворовой спортивной площадке корпусов 1535-1540-1546 прошёл традиционный турнир по футболу «Крюковская семья — футбольная семья», посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности. Несмотря на дождливую погоду, по желанию юных капитанов команд и их родителей. организаторами было принято решение провести турнир по укороченной программе.

В каждой команде участвовали семейные династии (дедушки, родители, дети): Роговицких, Дворецких, Карповых, Милаш, Мауэрштедтер и другие.

Турнир открылся матчем Сокол — Менделеево и только в после матчевых пенальти определился победитель данной встречи команда Менделеево. (1-0). Во втором матче команда Динамо переиграла команду Спартак со счётом 2-1. Все игры турнира проходили напряжённо в равной, упорной, честной, спортивной борьбе, при бережном, уважительном отношении друг к другу. Самая юная участница турнира Пусикова Ксения 2011 года рождения, а самый возрастной родитель-ветеран Роговицкий Вячеслав Константинович 1958 года рождения.

Результаты игр Сокол — Менделеево 0-0 (п 0-1)

Спартак — Динамо 1-2 Менделеево — Спартак 0-0 (п 0-1)

Динамо — Сокол 2-0 Сокол — Спартак 0-0 (п 0-1)

Менделеево — Динамо 0-0 (п 0-1)

Результаты командных соревнований

1 место ДИНАМО — 8 очков, капитан Середенко Сергей

2 место СПАРТАК — 4 очка, капитан Мауэрштедтер Артём

3 место МЕНДЕЛЕЕВО — 4 очка, капитан Голоп Никита

4 место СОКОЛ — 2 очка, капитан Дворецкая Евгения

Участники команд, победитель и призёры, награждены организаторами грамотами и медалями.

Турнир организовал и провёл, при поддержке активных родителей, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов Василий Иванович.