8 июля на дворовой спортивной площадке корпусов 1535-1540-1546 прошёл традиционный турнир по футболу «Крюковская семья — футбольная семья», посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности. Несмотря на дождливую погоду, по желанию юных капитанов команд и их родителей. организаторами было принято решение провести турнир по укороченной программе.
В каждой команде участвовали семейные династии (дедушки, родители, дети): Роговицких, Дворецких, Карповых, Милаш, Мауэрштедтер и другие.
Турнир открылся матчем Сокол — Менделеево и только в после матчевых пенальти определился победитель данной встречи команда Менделеево. (1-0). Во втором матче команда Динамо переиграла команду Спартак со счётом 2-1. Все игры турнира проходили напряжённо в равной, упорной, честной, спортивной борьбе, при бережном, уважительном отношении друг к другу. Самая юная участница турнира Пусикова Ксения 2011 года рождения, а самый возрастной родитель-ветеран Роговицкий Вячеслав Константинович 1958 года рождения.
Результаты игр Сокол — Менделеево 0-0 (п 0-1)
Спартак — Динамо 1-2 Менделеево — Спартак 0-0 (п 0-1)
Динамо — Сокол 2-0 Сокол — Спартак 0-0 (п 0-1)
Менделеево — Динамо 0-0 (п 0-1)
Результаты командных соревнований
1 место ДИНАМО — 8 очков, капитан Середенко Сергей
2 место СПАРТАК — 4 очка, капитан Мауэрштедтер Артём
3 место МЕНДЕЛЕЕВО — 4 очка, капитан Голоп Никита
4 место СОКОЛ — 2 очка, капитан Дворецкая Евгения
Участники команд, победитель и призёры, награждены организаторами грамотами и медалями.
Турнир организовал и провёл, при поддержке активных родителей, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов Василий Иванович.