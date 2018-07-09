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Двое болельщиков подрались на Почтовой после матча Россия — Хорватия
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Двое болельщиков подрались на Почтовой после матча Россия — Хорватия
АиФ Рязань
5 часов назад
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В ночь на 8 июля на улице Почтовой в Рязани произошла драка. Видео с инцидентом опубликовано в Instagram.
Судя по кадрам, двое подвыпивших мужчин подрались после футбольного матча Россия — Хорватия.
Видео с инцидента на улице Почтовой
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