Двое болельщиков подрались на Почтовой после матча Россия — Хорватия

В ночь на 8 июля на улице Почтовой в Рязани произошла драка. Видео с инцидентом опубликовано в Instagram.

Судя по кадрам, двое подвыпивших мужчин подрались после футбольного матча Россия — Хорватия.

Видео с инцидента на улице Почтовой