Ещё
Двое болельщиков подрались на Почтовой после матча Россия — Хорватия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое болельщиков подрались на Почтовой после матча Россия — Хорватия 

АиФ Рязань 5 часов назад
В ночь на 8 июля на улице Почтовой в Рязани произошла драка. Видео с инцидентом опубликовано в Instagram.
Судя по кадрам, двое подвыпивших мужчин подрались после футбольного матча Россия — Хорватия.
Видео с инцидента на улице Почтовой
АиФ Рязань: последние новости
В Рязани пройдет турнир по метанию ножей и топоров «Рязанский косопуз» Рязанскому психиатру Дмитрию Шустову вручили в Лондоне золотую медаль Перуанские болельщики везут из рязанской глубинки домой бутылку самогона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали80
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака28
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение