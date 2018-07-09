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Игра для всех. Детский тренер о футболе, чемпионате мира и проблемах спорта
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Игра для всех. Детский тренер о футболе, чемпионате мира и проблемах спорта 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Детский тренер клуба «Тотем» Олег Бадмаев настолько любит футбол, что вольно или невольно транслирует это чувство окружающим: играть у него начинают не только ребята, но и их родители. Как рассмотреть в ребенке будущую звезду и о встрече с Путиным и Роналду, корреспонденту «АиФ-Красноярск» рассказал детский тренер.
Оборонительная феерия
Елена Есаулова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Олег Сергеевич, сейчас вся страна увлечена футболом. Болеют даже те, кто никогда им не интересовался. И выход нашей команды в четвертьфинал после игры с сильной командой Испании выглядит фантастично. Как оцениваете игру наших и именитых команд?
Олег Бадмаев: Смотрю все матчи, стараюсь анализировать игровые и тактические подходы разных команд, установки тренеров — это дополнительно развивает моё личное тренерское мышление. Чемпионат показал феерию оборонительного футбола! Он явно запомнится всем непредсказуемыми сюжетами.
Скромные сборные научились держать свои ворота на замке. Компьютерные технологии, системы статистики и анализа, эффективные программы физической и тактической подготовки позволяют максимально усложнять жизнь играющим соперникам. Германия, Португалия, Аргентина, Испания — топ-сборные, неудачники, которые играли первым номером и, скорее всего, жалеют об этом. Начало игры Испания — Россия было очень нервным, игроки обеих команд допустили много брака в простых передачах, но такую дрожащую Испанию я не видел никогда. Казалось, испанцам просто неинтересно играть против нас: они неспешно катали мяч на подступах к штрафной Акинфеева. Забитые голы оставляли ощущение недосказанности, автогол Игнашевича и пенальти Дзюбы не говорили о каком-то на тот момент преимуществе атакующей команды. Испанцам всё было предельно понятно: мол, заберём мяч под тотальный контроль и что-нибудь придумаем… Кроме Иско вообще никто не стремился ничего изобретать, каждый игрок совершал более трёх касаний при позиционном владении, что говорит о скорости движения мяча, а значит, и о скорости игры. В таком темпе наши трудяги успевали закрывать стратегически опасные зоны, но своей атаки построить так и не смогли.
Впрочем, наш голкипер тоже практически оставался без работы, лишь в конце встречи Игорь забрал то, что был обязан забрать. Конечно, это проблемы самой Испании, ведь мы в отличие от них играли, как могли. И на мой взгляд, эта победа против такой Испании абсолютно нами заслужена. Если ты обладаешь мастеровитым составом, но не хочешь или не можешь рвать и метать, не удивляйся своему провалу. Никто просто так ничего тебе здесь не отдаст.
23 круга к мечте
— А как вы сами стали футболистом?
— Занимаюсь футболом лет с шести. Детство прошло в посёлке Кедровом недалеко от Красноярска, там были все условия для занятий. Пришёл на стадион и увидел тренировку старших ребят. Подошёл к тренеру и попросил меня взять в команду. Он сказал: «Беги, сколько сможешь, а я посмотрю на тебя». И я бежал по большому кругу стадиона, бежал долго, даже помню количество: двадцать три 400-метровых круга! И меня взяли. Следующие шесть лет наша команда побеждала во всех районных и краевых соревнованиях, я стал капитаном. С теплотой вспоминаю первого тренера — Петра Васильевича Куркина, он во многом повлиял на меня.
Когда мне было 12 лет, наша семья переехала в Красноярск. Здесь я прошёл отбор в школу клуба «Рассвет». Но мне было тяжело психологически. Начал пробовать разные направления: бокс, дзюдо, греко-римскую борьбу, увлёкся вольной борьбой и следующие 10 лет играл в футбол лишь в системе подготовки борца вольного стиля. Каких-то высоких званий не достиг, но на городском уровне имелись некоторые успехи. Затем преподавал физкультуру в медицинском колледже, медуниверситете и вернулся в любительский футбол. Меня пригласили в состав взрослой команды «Тотем». В начале 2012 года предложили работать с детской командой клуба, в которой тренировались ребята из детского дома. Скажу честно: я серьёзно подумал, прежде чем согласиться. Понимал, что придётся работать с непростыми ребятами, взвешивал свои силы и возможности.
С Путиным и Роналду
— Как складывались отношения с воспитанниками интерната? Ведь дети там особые.
— Ни одно занятие не обходится без воспитательного момента. Приходится много разговаривать с детьми. Надо понимать, что у этих мальчишек, попавших в госучреждение после 7-8 лет, израненные души. Нужен неподдельный интерес к ним и определённая твёрдость. Но усилия не напрасны. Радостно наблюдать, как парни меняются, становятся более терпеливыми, собранными, учатся преодолевать себя. Порой такие педагогические победы важнее медалей и кубков. Хотя спортивные достижения моих спортсменов серьёзные. Дважды становились чемпионами мира среди команд детских домов — в 2014 и 2016 году, встречались с мировыми звёздами футбола, пожимали руку президенту России! А в этом году выиграли состязания российского уровня в Сочи. В качестве награды их ждёт осенью поездка в Англию, к спортсменам «Арсенала». Недавно парни побывали на чемпионате мира, на тренировочной базе португальцев, встречались с Криштиану Роналду и даже подарили ему футболку с символикой клуба. Такие победы открывают для них мир, дают новые возможности. Мои воспитанники пополняют ряды игроков ФК «Тотем» и связывают жизнь со спортом.
Без мяча — только сон  — Детский тренер — это больше спортсмен или учитель? Что самое сложное и самое радостное в работе?
— Ваши достижения как игрока и спортсмена — безусловно, это плюс, но важнее всё же талант педагога и психолога и хорошая профессиональная база. Детский тренер — это призвание. Как и в любой профессии, чтобы достичь успеха, здесь тоже нужно много учиться и постоянно развиваться.
Сложности и радости для каждого, конечно, свои. Для меня самое сложное, печальное — это потеря времени и душевных сил. Когда тебя и твой труд не ценят, думают, что это всё неважно, несерьёзно. Самое радостное — каждый рабочий день. Детский тренер — это самая счастливая работа.
— А любимые ученики есть? Кого охотнее взяли бы в команду — ребёнка спортивно одарённого или не очень способного, но с характером? Бывают ли безнадёжно не способные к футболу дети?
— Футбол — игра для всех. Поэтому безнадёжных детей в этом смысле нет. Каждый ребёнок — это определённый уникальный мир. У меня нет любимчиков, к каждому ищу свой подход, выстраиваю индивидуальный стиль общения. Главное в работе с ребятами — мотивация самого тренера. Если педагог действительно хочет, он сделает всё для развития любого характера. А охотнее я работал бы с тем, кому действительно нужен футбол, уровень одарённости здесь играет не самую важную роль. Мотивация детей — отдельная тема. К сожалению, в наше время у ребят очень много соблазнов, а для развития футболиста нужна ежедневная работа над собой, фанатизм — в хорошем смысле этого слова. Лишь 20% навыков малыш получает на тренировках, остальные 80% он должен приобретать на улице и дома, постоянно тренируясь. Футболист должен расставаться с мячом, только когда спит!
Мир, дружба, мундиаль
— Какие проблемы видите в детском футболе в России? Есть ли у него будущее?
— Считаю, в любом деле всё зависит от конкретных людей. Советская система подготовки спортсменов была благополучно развалена, российская ещё только формируется. Если говорить о профессиональном футболе, к нему много вопросов — к подготовке квалифицированных тренеров, например. Имеет место коррупция, политические моменты… Если говорить о детском футболе, проблемы вижу в том, что тренеры зачастую гонятся за кубками и калечат ребят, а также в нехватке возможностей для тренировок: у нас недостаточно спортзалов, полей. Порой перспективные молодые игроки не имеют возможности проявить себя из-за того, что им негде играть. Но о сложностях можно говорить много. Повторюсь: всё зависит от конкретных людей на местах.
— Что, кроме спорта, важно для вас? В чём состоит философия футбола от тренера Бадмаева?
— Родиться, вырасти, воспитать своих детей и уйти в мир иной — это важно, конечно, но как-то мало для меня. Считаю, человеку дана более высокая миссия. Но в чём она состоит для меня лично, я ещё не познал. Нахожусь в процессе осознания.
Философия футбола для меня — очень большой вопрос, на который отвечу просто. Футбол — это просто игра, и это прекрасно! Он есть везде, через него мы открываем мир: мир общения, состязания, дружбы между всеми людьми. Для меня это больше, чем религия, политика и индустрия. Для меня футбол — это сама жизнь!
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