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Вениамин Мандрыкин: «Провал Испании? Все из-за замены тренера»
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Вениамин Мандрыкин: «Провал Испании? Все из-за замены тренера» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» согласился с экс-тренером Испании Висенте Дель Боске, который назвал победу команды Станислава Черчесова над «красной фурией» (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира торжеством антифутбола. По мнению экс-голкипера, причиной неудачного выступление испанцев стала замена Хулена Лопетеги на Фернандо Йерро за день до старта турнира в России.
— Дель Боске сказал про победу России над Испанией — «торжество антифутбола».
— Да. Так и есть, — сказал Мандрыкин.
— Я не могу понять, почему испанцы проиграли. Вы понимаете?
— Понимаю. Хоть они 80 процентов времени и контролировали мяч, но делали это медленно. Надо было делать острые передачи в штрафную, резкие. Должны были открываться нападающие. А этого не было! Так можно и сто процентов времени владеть мячом. Хоть трое суток катали бы. Толку-то?
— Что с ними случилось? Перетренированные?
— Все из-за замены тренера.
— «Сливали» Йерро?
— Да нет же. Просто шок от того, что убрали Лопетеги. Ты готовишься-готовишься, два года проходишь отбор. Вдруг за день до чемпионата мира все меняется. (Юрий ГОЛЫШАК)
Полная версия интервью Вениамина Мандрыкина
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