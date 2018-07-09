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Благотворительный матч с участием Блана, Маттеуса и Плющенко состоялся на Красной площади
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Благотворительный матч с участием Блана, Маттеуса и Плющенко состоялся на Красной площади 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Благотворительный матч с участием чемпионов мира француза Лорана Блана, немца Лотара Маттеуса, а также двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиянина Евгения Плющенко прошел в Парке футбола на Красной площади. Матч был организован при участии фонда помощи детям «Обнаженные сердца» в честь 50-летия Специальной Олимпиады.
В команды были объединены спортсмены с ментальными нарушениями, а также чемпионы мира Блан и Маттеус, бывшие футболисты сборных — россияне Дмитрий Булыкин, Роман Широков, Александр Кержаков, Александр Мостовой, колумбиец Фарид Мондрагон, португалец Нуну Гомеш, бразилец Жулио Баптиста, камерунец Жереми Нжитап, четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков.
"Это большая возможность сыграть на Красной площади. И сегодня мы играем в первую очередь для детей. Мы поддерживаем проект Специальной Олимпиады, и сегодня мы постараемся в первую очередь подарить им праздник", — сказал Плющенко.
Также на поле вышла основатель фонда «Обнаженные сердца» и член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова. Она подчеркнула, что цель всероссийской инклюзивной инициативы — продемонстрировать всему миру безграничный потенциал людей с особенностями развития.
Перед матчем Система Coca-Cola в России передала фонду «Обнаженные сердца» чек на 250 тысяч долларов.
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