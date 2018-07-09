Благотворительный матч с участием Блана, Маттеуса и Плющенко состоялся на Красной площади

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Благотворительный матч с участием чемпионов мира француза Лорана Блана , немца Лотара Маттеуса, а также двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиянина Евгения Плющенко прошел в Парке футбола на Красной площади. Матч был организован при участии фонда помощи детям «Обнаженные сердца» в честь 50-летия Специальной Олимпиады.

"Это большая возможность сыграть на Красной площади. И сегодня мы играем в первую очередь для детей. Мы поддерживаем проект Специальной Олимпиады, и сегодня мы постараемся в первую очередь подарить им праздник", — сказал Плющенко.

Также на поле вышла основатель фонда «Обнаженные сердца» и член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова . Она подчеркнула, что цель всероссийской инклюзивной инициативы — продемонстрировать всему миру безграничный потенциал людей с особенностями развития.