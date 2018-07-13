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Футбольный турнир среди журналистов прошел на Красной площади в Москве
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Футбольный турнир среди журналистов прошел на Красной площади в Москве 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Турнир по футболу среди журналистов прошел на Красной площади в Москве в рамках спортивной программы, приуроченной к чемпионату мира.
В соревнованиях приняли участие более 80 журналистов из разных стран, в том числе специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин. Игроки были разделены на несколько команд с аутентичными названиями «Матрешка», «Пряники», «Балалайка», «Солянка», «Ушанка» и «Ватрушка».
Всего команды провели по одному матчу в рамках соревнований на центральном поле в Парке футбола на Красной площади. Корреспондент ТАСС отметился четырьмя забитыми мячами, а его команда выиграла со счетом 8:4.
Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем между сборными Хорватии и Франции. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники», игра начнется в 18:00 мск.
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