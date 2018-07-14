Центр Москвы будет перекрыт из-за финала ЧМ-2018

Движение в центре Москвы будет перекрыто из-за финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, сообщает News.ru.

Движение будет ограничено 14 и 15 июля по улице Ильинка от Красной площади до Старой площади. Это связано с проведением мероприятий в честь закрытия мундиаля.

В московском информационном центре транспортного комплекса жителей города предупредили, что в эти дни для проезда необходимо выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Игра престолов» приедет на финал ЧМ-2018.