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Центр Москвы будет перекрыт из-за финала ЧМ-2018
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Центр Москвы будет перекрыт из-за финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Движение в центре Москвы будет перекрыто из-за финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, сообщает News.ru.
Движение будет ограничено 14 и 15 июля по улице Ильинка от Красной площади до Старой площади. Это связано с проведением мероприятий в честь закрытия мундиаля.
В московском информационном центре транспортного комплекса жителей города предупредили, что в эти дни для проезда необходимо выбирать альтернативные маршруты.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Игра престолов» приедет на финал ЧМ-2018.
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