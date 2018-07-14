Центр Москвы перекроют из-за финала ЧМ-2018

Движение по улице Ильина будет перекрыто 14 и 15 июля из-за мероприятий, связанных с проведением финала чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

На участке от Красной площади до Старой площади на Ильинке будет действовать полное перекрытие.

Финальная игра ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск. За победу на турнире поборются национальные сборные Франции и Хорватии.

Российская команда прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив хорватам.