Ещё
Центр Москвы перекроют из-за финала ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Открыт счет в матче Бельгия – Англия
Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Центр Москвы перекроют из-за финала ЧМ-2018 

Мослента 6 часов назад
Фото: Новые Округа
Движение по улице Ильина будет перекрыто 14 и 15 июля из-за мероприятий, связанных с проведением финала чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
На участке от Красной площади до Старой площади на Ильинке будет действовать полное перекрытие.
Финальная игра ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск. За победу на турнире поборются национальные сборные Франции и Хорватии.
Российская команда прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив хорватам.
Мослента: последние новости
Марафонцы забегут на Останкинскую башню Букмекерские конторы Москвы стали популярнее стадионов Мик Джаггер заинтересовался в Москве церковной музыкой
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам6
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку18
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети152
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение