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Австрийский Грац больше не претендует на проведение Олимпиады-2026
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Австрийский Грац больше не претендует на проведение Олимпиады-2026 

Российский стадион 5 часов назад
Фото: Российский стадион
Остается все меньше городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026. Свою кандидатуру снял австрийский Грац.
"Национальный олимпийский комитет Австрии не получил необходимой поддержки от властей Штирии, а без нее реализация проекта неосуществима. Мы уже проинформировали МОК о том, что не будем вести дальнейшие переговоры по возможной заявке, чтобы избежать лишних издержек", — говорится в сообщении НОК Австрии.
Ранее власти Австрии собирались провести референдум по вопросу подачи заявки Граца на проведение Игр-2026.
Таким образом, в настоящее время кандидатами на проведение ЗОИ-2026 являются Калгари, один из итальянских городов (Милан, Турин, Кортина д’Ампеццо), Саппоро и Эрзурум.
Город-хозяин Игр-2026 будет назван в сентябре 2019 года.
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