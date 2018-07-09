Австрийский Грац больше не претендует на проведение Олимпиады-2026

Остается все меньше городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026. Свою кандидатуру снял австрийский Грац.

"Национальный олимпийский комитет Австрии не получил необходимой поддержки от властей Штирии, а без нее реализация проекта неосуществима. Мы уже проинформировали МОК о том, что не будем вести дальнейшие переговоры по возможной заявке, чтобы избежать лишних издержек", — говорится в сообщении НОК Австрии.

Ранее власти Австрии собирались провести референдум по вопросу подачи заявки Граца на проведение Игр-2026.

Таким образом, в настоящее время кандидатами на проведение ЗОИ-2026 являются Калгари, один из итальянских городов (Милан, Турин, Кортина д’Ампеццо), Саппоро и Эрзурум.

Город-хозяин Игр-2026 будет назван в сентябре 2019 года.