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Разъяренный медведь против тигра, пумы, бизона и моржа: эпичные битвы
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Разъяренный медведь против тигра, пумы, бизона и моржа: эпичные битвы 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Мощный хозяин леса крупнее и тяжелее льва, к тому же, медведь намного опаснее. Многие ошибочно считают этих созданий медлительными — ерунда, в рывке почти любой медведь способен развить до 50 км/ч. Драки медведь отроду не боялся: смотрите, с какой охотой и ловкостью он бросается на пуму, тигра, бизона и даже моржа.
В первом же отрывке медведь пытается задать перцу пуме — пытается, поскольку умная пума вовсе не собирается тягаться с таким соперником, а просто ловит момент, чтобы убежать от него как можно дальше.
Но медведь далеко не всегда является агрессором. Этот гималайский медведь, к примеру, решил отогнать пару разыгравшихся тигрят, что заметили взрослые тигры и напали. Раздосадованный медведь не показал и тени паники: спокойно надавал защитничкам по наглым полосатым мордам и убрался восвояси.
Интересно, уступил бы медведь дорогу медоеду? Ведь это небольшое создание отличается таким нравом, что его опасаются даже львы!
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