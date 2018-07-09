Разъяренный медведь против тигра, пумы, бизона и моржа: эпичные битвы

Мощный хозяин леса крупнее и тяжелее льва, к тому же, медведь намного опаснее. Многие ошибочно считают этих созданий медлительными — ерунда, в рывке почти любой медведь способен развить до 50 км/ч. Драки медведь отроду не боялся: смотрите, с какой охотой и ловкостью он бросается на пуму, тигра, бизона и даже моржа.

В первом же отрывке медведь пытается задать перцу пуме — пытается, поскольку умная пума вовсе не собирается тягаться с таким соперником, а просто ловит момент, чтобы убежать от него как можно дальше.

Но медведь далеко не всегда является агрессором. Этот гималайский медведь, к примеру, решил отогнать пару разыгравшихся тигрят, что заметили взрослые тигры и напали. Раздосадованный медведь не показал и тени паники: спокойно надавал защитничкам по наглым полосатым мордам и убрался восвояси.

Интересно, уступил бы медведь дорогу медоеду? Ведь это небольшое создание отличается таким нравом, что его опасаются даже львы!